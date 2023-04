Trump torna all’attacco di Alec Baldwin, spunta una vecchia lettera dell’attore: «Mi implorava di interpretare la mia vita: è diventato uno psicopatico»

Donald Trump torna ad attaccare di Alec Baldwin poco dopo la notizia dell’archiviazione da parte della procura del New Mexico dell’accusa di omicidio per l’attore sul set di Rush. Sul suo canale Telegram, l’ex presidente Usa ha ripescato una lettera che Baldwin gli aveva scritto nel 1998, quando l’attore lo «implorava di recitare la mia vita in un film – scrive Trump – Con il tempo, credo che Alec sia diventato uno psicopatico, un cucciolo molto malato». La lettera è contenuta nel libro che Trump ha pubblicato sulla corrispondenza avuta nel corso degli anni con diversi personaggi famosi, pubblicizzato in modo strategico subito dopo l’archiviazione dell’accusa di omicidio per Baldwin. Si tratta dell’ultimo attacco di Trump all’attore, che al Saturday Night Live lo aveva più volte preso di mira interpretando l’allora capo della Casa Bianca. Sketch a cui l’ex presidente statunitense ha ricambiato con feroci insinuazioni nei confronti dell’attore, alle prese con l’indagine per la sparatoria sul set di Rush. Ospite del podcast di Chris Stigal, Trump aveva parlato di Baldwin come di «un ragazzo problematico. C’è qualcosa che non va in lui, l’ho osservato per anni. È uno che fa a pugni con i giornalisti. È un pazzoide. È un po’ fuori di testa». A proposito della sparatoria, Trump aveva insinuato che l’attore in fondo c’entrasse qualcosa: «Come puoi prendere una pistola, che sia carica o meno, e puntarla verso una persona? Una che non deve neanche comparire nel film, premere il grilletto… e ora quella persona è morta». Baldwin ha sempre dichiarato di non aver mai premuto il grilletto. Ma dopo quelle accuse, i fan di Trump lo avevano preso di mira, spingendo l’attore ad ammettere di aver paura per la sua incolumità.

