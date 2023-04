Squalifica per Lukaku dopo gli insulti razzisti, la Figc prova a rimediare: l’ipotesi della grazia per l’interista

Sul caso della squalifica confermata a Romelu Lukaku dal giudice sportivo potrebbe arrivare la mossa a sorpresa della Figc, che secondo il Corriere della Sera starebbe valutando di intervenire facendo ricordo all’istituto della grazia. Il gesto del presidente federale Gabriele Gravina andrebbe così a neutralizzare la decisione della giustizia sportiva corretta sulla carta, ma meno sul piano dei valori sportivi che la Figc si sforza di trasmettere, soprattutto sul contrasto al razzismo negli stadi. Subito dopo la conferma della squalifica, che rende indisponibile l’attaccante neroazzuro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter aveva diffuso un duro comunicato in cui sottolineava come Lukaku da vittima si era trasformato nell’unico colpevole. Dopo aver segnato il rigore nella partita di andata, l’interista aveva esultato davanti alla curva juventina in modo ritenuto provocatorio, con l’indice della mano sinistra messo davanti alla bocca come a zittire gli insulti razzisti partiti da un gruppo di tifosi bianconeri. Tifosi che erano anche stati individuati e puniti dalla Juve, mentre la curva era stata prima chiusa per una giornata, poi riaperta con l’annullamento della squalifica da parte della Corte sportiva d’appello.

