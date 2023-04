Morta una bimba di 4 anni investita, smentita la voce dell’auto pirata: i carabinieri ritrovano il veicolo

Una bambina di quattro anni è morta a Casalnuovo, nel Napoletano, dopo essere stata investita da un’auto che secondo le prime testimonianze non si era fermata a prestare soccorso. La bambina è morta sul colpo. I carabinieri hanno poi rintracciato l’auto che si troverebbe vicino il luogo in cui è morta la bambina, in via Emilio Buccafusca. A diffondere la voce che si fosse trattato di un’auto pirata sarebbero stati diversi testimoni che hanno parlato con i militari. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario e dei carabinieri per la piccola non c’è stato nulla da fare.

