Fiumicino, 50enne prova a rapire un bambino che giocava nel cortile: «Mi ha preso e trascinato nella sua auto»

A Fiumicino un uomo di circa 50 anni è quasi riuscito a rapire un bambino di 8 anni che giocava nel cortile di casa, al pianterreno. Tutto è avvenuto nella sera di ieri, sabato 22 aprile: «Un uomo di circa 50 anni mi ha preso per il braccio e mi ha trascinato nella sua auto», ha raccontato il piccolo alla mamma. La donna era già in stato di agitazione, dopo esser uscita di casa a cercare il figlio senza trovarlo per alcuni, interminabili attimi. «Mi ha fatto attraversare la strada è ha cercato di farmi salire in auto. Io gli ho dato un calcio e sono scappato», ha aggiunto il bambino, secondo quanto riporta Repubblica. La sua mossa coraggiosa è avvenuta dopo che l’uomo era già riuscito a farlo salire sul mezzo. Sul caso adesso indaga la polizia di Fiumicino, che sta passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il bambino è già stato sentito dagli investigatori che stanno esaminando il suo racconto. Stanno inoltre cercando di capire se i genitori conoscono l’uomo che per poco non è riuscito a rapire il piccolo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: