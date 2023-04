Isola d’Elba, la storia di Sara: «Il mio cane è morto perché nessun veterinario ha risposto al telefono»

All’Isola d’Elba ci sono almeno otto veterinari, ma nessuno di loro ha risposto alla chiamata disperata della padrona di Oscar, un pastore maremmano che ha iniziato a stare male dalle 20:40 di martedì sera. «Ho fatto chiamate senza sosta per tutta la notte», ha raccontato Sara Marchiani, 31 anni, sul suo profilo Facebook. «Nessuna risposta. Oscar mi è morto sulla nave delle 5 durante un disperato tentativo verso la clinica di San Vincenzo (a Livorno, ndr)». Nell’ultimo saluto all’animale che Sara affida ai social, non c’è solo la disperazione di aver perso il suo fido compagno, ma anche tanta rabbia: «Questo è un lavoro che andrebbe fatto con il cuore, vocazione e vero intento di salvare vite. Per “l’orario d’ufficio” la laurea la si può prendere di ogni». «Ho anche mandato messaggi WhatsApp ai numeri che trovavo online: alcuni hanno visualizzato e non hanno risposto, altri neanche quello», ha poi dichiarato Marchiani a Livorno Today. «Mi ero messa in contatto con una clinica di San Vincenzo che apriva la mattina presto, a differenza di quelle dell’Elba che sono operative solo dopo le 8. Mi hanno detto che al mio arrivo c’era una sala operatoria pronta per Oscar e così alle 5 ho preso il primo traghetto. Purtroppo però il cane non ce l’ha fatta ed è andato via mentre eravamo in nave», ha concluso.

