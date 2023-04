Milano, incidente tra un’auto e un taxi: quattro feriti, uno è gravissimo

Intorno alle 8 di mattina di domenica 23 aprile uno scontro tra un’auto privata e un taxi ha causato quattro feriti, uno dei quali in maniera molto grave. Ad avere la peggio è stato il tassista, ricoverato in terapia intensiva al Niguarda in codice rosso e in pericolo di vita. L’incidente stradale è avvenuto all’incrocio tra viale Corsica con via Mugello. Gli altri tre feriti sono il passeggero dell’auto bianca, 22 anni, portato in codice giallo al Policlinico, il conducente dell’altra vettura – un’Audi – , un uomo di 36 anni, ricoverato in codice giallo al San Raffaele, e la donna che era in macchina con lui, 31 anni, ricoverata in giallo al Policlinico. Il tassista, prima di essere portato in ospedale, è stato rianimato sul posto.

