Morte Arrigo Vecchioni, la foto della sorella Francesca abbracciati e sorridenti

Meno di una settimana fa, era il 18 aprile, il cantautore Roberto Vecchioni, 79 anni, aveva annunciato la morte di suo figlio Arrigo, il secondogenito dopo Francesca – avuta in prime nozze con Irene Bozzi – e fratello maggiore di Carolina ed Edoardo, nati come lui dal secondo matrimonio del cantautore con Daria Colombo. Ed è proprio la sorella maggiore Francesca a rompere il silenzio, con un’immagine e senza aggiungere altro, in cui i quattro fratelli e sorelle sono sorridenti e si abbracciano durante una cena. Immediato l’affetto di amici e follower che hanno commentato il post con cuori e messaggi di vicinanza.

