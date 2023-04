Psichiatra aggredita a Pisa, fermato un 35enne per tentato omicidio

Un uomo italiano di 35 anni è stato fermato alle 4 di questa notte – domenica 23 aprile – per il tentato omicidio di a Barbara Capovani, la psichiatra dell’ospedale Santa Chiara di Pisa violentemente aggredita e ricoverata in gravi condizioni dopo esser stata operata. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Pisa, dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile. I dettagli sull’indagine verranno divulgati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.15 in questura, in via San Francesco. Gli investigatori hanno potuto visionare le telecamere all’esterno della struttura e ascoltare un uomo che avrebbe visto allontanarsi dal luogo dell’aggressione un uomo vestito di nero. Secondo il Corriere della Sera, l’uomo fermato sarebbe un ex paziente della psichiatra, con diversi fogli di dalle provincie di Lucca e di Prato che alcuni mesi fa è stato arrestato dopo aver ferito una guardia giurata al Tribunale di Lucca, dove era stato convocato per un processo, prendendola a testate.

