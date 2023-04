Puglia, il giallo del cadavere riemerso al porto: ha un foro sul cranio

È giallo a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani (Puglia), dove è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A fare la macabra scoperta questa mattina, 23 aprile, è stato un gruppo di ragazzi mentre faceva una passeggiata lungo l’area finale del porto pugliese. Al momento non è stato ancora possibile identificare la vittima. Ma si ipotizza che possa trattardi di un uomo, altro circa un metro e 70. Repubblica riferisce che indossava intimo e pantaloni di colore scuro e scarpe da ginnastica di taglia sulla 42. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dalla Procura di Foggia, così come il medico legale dell’istituto più vicino. Stando a quanto si apprende, nel corso della procedura, sarebbe stata individuata la presenza di un foro sul cranio. Un elemento che lascia spazio a diverse ipotesi, tra cui quella di una morte violenta. Al momento, però, gli investigatori non escludono alcuna pista. Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono le indagini per capire cosa possa esserci dietro il giallo.

