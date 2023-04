Barlocco, l’isola scozzese in vendita per 170 mila euro: «Tutti ormai vogliono scappare dalla città»

Non è il massimo della comodità, certo. Ma il prezzo è comunque inferiore a molte case in città. Barlocco, una piccola isola al largo della costa Sud della Scozia, è stata messa in vendita. Prezzo di partenza dell’asta: 150mila sterline (poco meno di 170mila euro). L’isoletta si trova a Fleet Bay, a circa nove miglia di strada dalle città costiere più vicine, misura circa 25 acri (97mila metri quadrati) ed è raggiungibile solo in barca. C’è solo un problema: Barlocco è praticamente deserta. Non ci sono abitazioni o edifici e pare che sia piuttosto difficile pensare di poterne costruire di nuovi. L’isola è stata dichiarata «sito di interesse scientifico speciale», principalmente per la flora, fauna e la conformazione geologica particolare. Gli unici due “optional” di cui è dotata Barlocco sono una spiaggia di ciottoli, dove è possibile ormeggiare la barca, e uno stagno che fornisce acqua per il bestiame soprattutto durante i mesi invernali.

La vendita

«C’è ancora un sentimento molto romantico legato al possedere la tua isola privata scozzese, dove puoi sfuggire al trambusto della vita quotidiana e goderti un po’ di pace e tranquillità nello splendido contesto che hai tutto intorno», ha detto alla Bbc Aaron Edgar, che si occupa della vendita dell’isola per conto dell’agenzia Galbraith. Nonostante i limiti geologici – e il rischio di non poter costruire alcun edificio – sono già una cinquantina le offerte ricevute. Inizialmente, solo dalla Gran Bretagna. In seguito, anche da potenziali acquirenti italiani, tedeschi, norvegesi e americani. «L’interesse globale che c’è in questo momento sull’uso della terra e il desiderio delle persone di ricongiungersi con la natura hanno di fatto aperto un nuovo mercato per questo genere di proprietà», ha spiegato l’agente immobiliare David Corrie al New York Times.

