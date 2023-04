Biden alla Casa Bianca fino a 86 anni? È solo un «vecchio disperato», attacca Medvedev: «Il Pentagono prepari falsi codici nucleari»

L’America si prepara ad avere Joe Biden al timone per altri quattro anni, dopo la scadenza dell’attuale mandato? L’ipotesi è da tutta da provare, considerato che da qui a novembre 2024 potrebbe succedere ancora di tutto: nella politica mondiale e in quella Usa. Ma dopo che oggi il presidente in carica ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di ripresentarsi al voto tra un anno e mezzo, lo scenario di un Biden alla Casa Bianca sino all’età di 86 anni è tutt’altro che irrealistico. E c’è chi c’ha messo ben poco a deriderlo. Tra i primi a commentare sarcasticamente la scelta, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ormai riciclatosi nel ruolo di “sparatore” seriale di aggressioni verbali contro i nemici – veri o presunti – della Russia. Per l’ex capo del Cremlino, Biden non è altro che un «vecchio disperato». «Se fossi al posto dell’esercito Usa – ha scritto Medvedev (in inglese) su Twitter – creerei subito una finta valigetta con falsi codici nucleari nel caso dovesse (ri)vincere, per evitare conseguenze irreparabili».

