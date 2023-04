Il presidente sudcoreano e la passione per il karaoke: canta “American Pie” a Biden tra gli applausi dei presenti – Il video

Il leader di Seul, Yoon Suk-yeol, è in visita di Stato a Washington in occasione del 70mo anniversario dell’alleanza tra i due Paesi

Prima il dovere, poi il piacere. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, in visita di Stato a Washington in occasione del 70mo anniversario dell’alleanza tra i due Paesi, sembra aver preso alla lettera il proverbio. Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, il leader di Seul – noto in patria per essere appassionato di karaoke – ha eseguito un performance (canora) inaspettata: preso il microfono si è infatti esibito sulle note del celebre brano del 1971 di Don McLean, American Pie, incantando Joe Biden. «Sappiamo che questa è una delle tue canzoni preferite», ha detto il presidente degli Stati Uniti a Yoon, dopo averlo fatto salire sul palco alla fine della serata per ascoltare i cantanti che eseguivano il classico. «Sì, è vero», ha ammesso il 62enne Yoon. «Vogliamo sentirla cantare», ha incalzato Biden. «È passato un po’ di tempo ma…», ha risposto il leader della Corea del Sud, opponendo solo una timida resistenza. Yoon ha così intonato i primi versi della canzone a cappella, scatenando gli applausi della folla e deliziando Biden e la First Lady. «La prossima cena di Stato che terremo sarà all’insegna dell’intrattenimento», ha concluso l’inquilino della Casa Bianca.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: