Israele, rissa al cimitero tra i famigliari delle vittime e i supporter del ministro di estrema destra Ben-Gvir – I video

Dalla tramonto del 24 aprile fino alla sera del 25, in Israele, si celebra lo Yom HaZikaron – Memorial Day in inglese -, per ricordare i soldati caduti e le vittime degli attacchi terroristici. Diverse le manifestazioni organizzate nel Paese. Non sono mancati i momenti di tensione, come quello avvenuto al cimitero militare di Be’er Sheva, città capoluogo del Distretto Meridionale. Nel luogo sacro, si è tenuto il discorso di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale del governo Benjamin Netanyahu. La presenza del leader del partito di estrema destra – Otzma Yehudit – non è stata accolta con favore da una parte dei famigliari delle vittime. «Non sei degno», hanno gridato al politico, «non meriti di essere qui», «non sei un combattente, sei un fascista». «Vergognati, guarda cosa hai fatto il Memorial Day». È scoppiato un alterco con una frangia di partecipanti a sostegno di Ben-Gvir che, invece, hanno applaudito e ringraziato il ministro per aver preso parte alla cerimonia. Si sono registrati spintoni e risse tra i famigliari, alcuni dei quali avevano già mostrato del nervosismo per la presenza della stampa, nonostante la celebrazione fosse a porte chiuse. Rina Matzliach, giornalista di Channel 12 News, è stata insultata verbalmente. La sera prima dell’arrivo di Ben-Gvir, sono state predisposte diverse misure di sicurezza. L’evento infatti non è stato aperto per la prima volta al pubblico, proprio per la manifesta opposizione di alcuni famigliari alla visita del ministro. Scontri preannunciati? Certamente erano prevedibili: secondo una fonte della polizia che ha parlato con Haaretz, le preoccupazioni principali riguardavano i tentativi di impedire a Ben-Gvir di raggiungere il cimitero da parte di alcuni attivisti. Anatoly Kayden, un padre in lutto, ha coperto la tomba di suo figlio con un lenzuolo nero prima del discorso del ministro. Su un muro limitrofo al cimitero, è comparsa una scritta offensiva: «Ben-Gvir maiale».

