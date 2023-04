Roma, la folle corsa di un’auto in contromano nel parco di Villa Doria Pamphilj – Il video

Sta spopolando sui social, anche grazie alla condivisione della pagina Instagram Welcome to Favelas, il video di un’auto che, nella notte, corre contromano sulla carreggiata di via Leone XIII. Incidente soltanto sfiorato sulla strada ad alto scorrimento che attraversa il parco Villa Doria Pamphilj, a Roma. Fortunatamente, i passeggeri di un veicolo che viaggia nel giusto senso di marcia riescono ad allertare il conducente che ha imboccato la corsia sbagliata. Dalle voci che si sentono nel video, girato dall’auto che procedeva in direzione corretta, si evince che il conducente sia un ragazzo, «un pischello». Oltre a guidare la sua auto a velocità sostenuta, il giovane sembrerebbe inconsapevole del suo errore: pochi metri dopo essere stato allertato, infatti, quest’ultimo fa una manovra per rimettersi sulla corsia esatta, per poi proseguire il tragitto.



