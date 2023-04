Twitter va nel pallone con le nuove regole: la spunta blu a celebrità defunte, il bollino d’oro a un falso account Disney

Le nuove policy sulle verifiche a pagamento per gli account mandano in tilt l’azienda stessa

Twitter ha conferito lo status verificato a un falso account di Disney. Identificato con il nome di @DisneyJuniorUK, l’account ha ricevuto la spunta dorata nonostante avesse pubblicato contenuti ironici, ma soprattutto senza avere veramente nulla a che fare con il colosso statunitense dell’intrattenimento, di cui, anzi, era parodia. A rivelarlo è stato lo stesso proprietario del profilo con un tweet – ora cancellato così come l’account stesso – che commentava il riconoscimento. «Tutto questo non è reale, vero? Qualcuno mi dia un pizzicotto», si poteva leggere nel messaggio condiviso con i propri follower sulla piattaforma di microblogging che lo hanno reso virale. Mentre l’incredulità cresceva, anche il vero account di Disney Junior è stato insignito della spunta aurea.

Il nuovo sistema e le spunte blu alle celebrità defunte

La confusione deriva dal nuovo sistema di riconoscimenti istituito dall’azienda per volere del proprietario Elon Musk. La spunta blu viene conferita a chi paga un abbonamento Twitter Blue, del costo di 8 dollari al mese. Ottenerla comporta comunque alcuni step di sicurezza. Si deve collegare un numero di telefono al profilo, che deve essere più vecchio di 30 giorni e non deve aver subito recenti cambi al nome. La spunta dorata, invece, può essere ottenuta pagando mille dollari al mese, mentre quella grigia è riservata ad account governativi. Alla confusione si è aggiunto il fatto che ai profili con oltre un milione di follower, in quasi tutti i casi, è stata garantita la spunta blu. Che con grande stupore è arrivata anche per quelli di diverse celebrità decedute – come Kobe Bryant e Michael Jackson – che ne erano inizialmente stati privati, così come Stephen King, che sulla vicenda ha avuto anche un battibecco con Musk.

