«Il prossimo Ceo di Twitter sarà una donna», l’annuncio di Elon Musk: chi può prendere il suo posto

Sarà una donna il prossimo amministratore delegato di Twitter che stando all’annuncio di Elon Musk dovrebbe arrivare a giugno. Dal miliardario per ora nessuna indicazione sul nome della candidata che ha in mente per il ruolo di Ceo, ma già i media statunitensi ipotizzano i primi nomi. In lizza ci sarebbe Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta capace di trasformare il social di Mark Zuckerberg in un colosso della pubblicità digitale. Tra i nomi in circolazione c’è anche Sarah Friar, Ceo di Nextdoor ed ex direttrice finanziaria della società di pagamenti Block, lanciata con il fondatore di Twitter, Jack Dorsey. Il punto certo è che Musk farà un passo di lato, dopo che lo scorso dicembre aveva lanciato proprio sul suo social un sondaggio con cui aveva chiesto se dovesse o meno dimettersi da amministratore delegato. In quel voto vinse con il 57,5% chi gli chiedeva di lasciare l’incarico, contro il 42,5% di chi invece sperava che Musk restasse. Dopo il risultato, il miliardario statunitense disse di voler rispettare l’esito del sondaggio, ma non fornì altri dettagli sulla tempistica né su chi avrebbe preso il suo posto.

