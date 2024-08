Smart Tag, le app con bluetooth per i distratti che aiutano a ritrovare gli oggetti smarriti

Gli smart tag sono dispositivi che si possono associare a qualsiasi tipo di oggetto che può essere facilmente rintracciato. Solitamente ne localizzano la posizione geografica precisa attraverso un’app installata sul cellulare. E sono l’ideale per i distratti: quelli che smarriscono le chiavi, gli occhiali o il portafogli in casa e se ne accorgono soltanto nel momento in cui devono uscire e hanno fretta. Ci sono tre tipologie a seconda del sistema di localizzazione. Ovvero i tracker con collegamento Bluetooth o NFT, quelli che si connettono alla rete mobile e, per ultimi, i tracker che contengono una sim card, ideale per le valigie.

Gli smart tag con il bluetooth

Gli smart tag più semplici funzionano con il bluetooth. Di solito vengono usati per rintracciare le chiavi e altri piccoli oggetti nelle vicinanze. Tra questi, spiega il Messaggero, c’è Chipolo One (25 euro) che permette di ritrovare gli oggetti in un raggio di 100 metri. Se non si trova è possibile segnalare lo smarrimento alla community: chi passa nelle vicinanze riceverà una notifica dell’oggetto smarrito e potrà inviarla al proprietario. Gli AirTag di Apple, a partire da 39 euro, sono invece i tracker più popolari. Usano la rete bluetooth ma si agganciano anche a quella di Apple e quindi possono segnalare anch’essi smarrimenti ad altri dispositivi nelle vicinanze, rispettando la privacy del proprietario. L’AirTag si può inserire anche in valigia. Usa l’app Dov’è di iPhone e iPad.

Apple, Samsung e Motorola

Galaxy SmartTag 2 (31,90 euro sul sito Samsung) ha una batteria che gli garantisce fino a 500 giorni di autonomia e una certificazione IP67 contro polvere e pioggia. Associato all’app SmartThings Find utilizza il bluetooth per la localizzazione da brevi distanze (120 metri), e la rete proprietaria basata sulla comunicazione tra dispositivi Samsung per ampliare il proprio raggio d’azione. Moto Tag Motorola costa invece 40 euro, sfrutta la tecnologia UWB e la rete crowdsourcing Android grazie a ‘Trova il mio dispositivo’ di Google.

Gli abbonamenti

Infine, Salind 20 GPS (100 euro) ha una batteria dai 20000 mAh per un’autonomia di 180 giorni. E dispone anche di una sim card 4G inclusa che assicura un tracciamento preciso in oltre 100 nazioni, con il supporto di un portale dedicato. Come tutti i dispositivi con sistema gps, richiede la sot#toscrizione di un abbonamento con opzioni mensili, annuali o biennali.

Leggi anche: