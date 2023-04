Alfano fa tris: dopo gruppo San Donato e immobiliare Esselunga, arriva anche la presidenza dell’Autostrada Torino-Milano

È un momento d’oro per gli ex ministri degli Esteri italiani. A poche ore dalla indicazione di Luigi di Maio come inviato speciale della Ue per il Golfo arriva un incarico finanziario importante anche per un altro e più noto ex titolare della Farnesina: Angelino Alfano. L’assemblea del 26 aprile di Astm, l’Autostrada Torino-Milano, lo ha infatti eletto presidente della società sostituendo Alberto Rubegni. Con questa nomina Alfano fa tris, perché dal 2019 è presidente del Policlinico San Donato dell’omonimo gruppo della famiglia Rotelli, leader della sanità privata italiana (controlla anche il San Raffaele e l’ortopedico Galeazzi a Milano). Dal 27 febbraio scorso Alfano era diventato anche presidente de La Villata spa, società immobiliare interamente controllata da Esselunga e che si occupa proprio delle mura della importante catena di supermercati.

L’addio alla politica

Alfano che è stato tre volte ministro (Giustizia, Interni ed Esteri) e ha guidato prima il Pdl poi il Nuovo centro destra (Ncd), nato dalla scissione del primo, si è ritirato dalla politica dopo quasi 3 mila giorni da ministro nel giugno 2018 per tornare a fare l’avvocato diventando partner di uno dei più importanti studi legali italiani, il Bonelli-Erede. Il solo filo ancora mantenuto con la politica è quello di una quarta presidenza a cui tiene molto: quella della Fondazione Alcide De Gasperi. Proprio un anno fa – il 27 aprile del 2022 – Alfano ha esordito come imprenditore, depositando presso lo studio del notaio milanese Lorenzo Stucchi l’atto costitutivo della Società agricola Mu-Assar srl. L’ex ministro degli Esteri ne controlla un terzo come i due soci che lo hanno seguito nell’avventura: il quasi omonimo (ma di 15 anni più giovane) palermitano Angelo Alfano e il giovanissimo agrigentino Gabriele Contino (classe 1998). La società ha sede ad Agrigento e ha come oggetto sociale lo sviluppo di un fondo agricolo, la silvicultura e l’allevamento del bestiame oltre che alla eventuale trasformazione e commercializzazione di prodotti connessi con queste attività.

