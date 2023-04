Genova, il dipinto d’autore scambiato per una crosta: venduto per 2.000 euro, va all’asta per 300 mila

Un dipinto di Vincenzo Foppa, ideatore del Rinascimento in Lombardia, è stato scambiato per una crosta e venduto per duemila euro. Salvo poi finire all’asta a New York per 300 mila dollari. L’ufficio della soprintendenza ai beni culturali di Genova però sarebbe stato beffato. Come racconta l’edizione locale di Repubblica, gli esperti del ministero non avrebbero riconosciuto il valore della tavola perché, scrivono i giudici «l’opera sarebbe stata sottoposta alle verifiche “imbruttita” e “mascherata”, ovvero in condizioni tali da essere irriconoscibile, a causa di occultamenti “plastificanti” e di un maldestro ripasso del fondo oro». A spiegarlo è stato il tribunale amministrativo regionale del Lazio. La storia comincia nel maggio 2019. L’olio su tela di San Pietro del XVII secolo viene messo in vendita dalla casa d’aste Wanners di Genova per 500 euro. Lo compra la società di Lugano Art Studies and Collecting Ag per 2080 euro. Lo fa restaurare spendendone altri duemila e poi lo affida a Christie’s. Gli esperti «la riconoscevano come l’espressiva raffigurazione di San Pietro del pittore lombardo Vicenzo Foppa (bresciano, capostipite e iniziatore del Rinascimento in Lombardia), risalente al periodo tra il XIV ed il XV secolo». E ne programmavano la vendita per il 22 aprile del 2021 per una cifra fra i 200 e i 300 mila dollari. Il ministero della Cultura lo viene a sapere. E mette in moto i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per bloccarla. Il Tar riconosce la tesi del ministero. E ritira l’attestato all’esportazione «in quanto rilasciato sulla base di un’istruttoria ritenuta insufficiente, svolta sulla base di una denuncia fuorviante, carente ed incompleta, in cui sarebbe stata omessa l’indicazione tanto della paternità del dipinto quanto della relativa storia collezionistica».

