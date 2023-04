Varese, gli estremisti di Do.Ra fanno irruzione alla festa del 25 aprile tra canti fascisti e minacce – I video

«Nessuno si illuda si possa scordare il sangue versato per non tradire». Con questo striscione e cori dedicati a Benito Mussolini gli estremisti di destra del Do.Ra hanno fatto irruzione alla celebrazione del 25 Aprile ad Azzate, in provincia di Varese. La tensione si è alzata ancora di più quando si sono avvicinati ai ragazzi che stavano celebrando la festa della Liberazione e con fare minaccioso hanno spiegato il motivo della loro presenza: uno striscione con scritto «Azzate ama la pace e non a-dora il fascio», con a-dora scritto a testa in giù. «Questa è una provocazione a piazzale Loreto», dicono i nazifascisti facendo riferimento alla morte di Mussolini del 28 aprile 1945. Le forze dell’ordine presenti li hanno poi invitati ad allontanarsi. Ma la loro manifestazione di dissenso non si è fermata e si sono messi poco più in là a intonare canti nostalgici del fascismo, come A noi la morte non ci fa paura, srotolando altrettanti striscioni.

