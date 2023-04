“Barista cercasi a Cagliari”: ma è l’annuncio di lavoro di un’agenzia funebre

Un annuncio di lavoro molto curioso è finito sui manifesti a Cagliari. YouTg racconta che in un cartellone pubblicitario in via Is Mirrionis a Cagliari si cercano “baristi” con esperienza. Ma non per servire caffè e cappuccini. Per occuparsi invece di bare e servizi connessi. Un’ironia in stile Taffo, l’impresa di pompe funebri che negli ultimi tempi ha rivoluzionato l’uso dei social network. Ironizzando sui negazionisti del Covid, sugli auguri di Pasqua e Natale e persino sulla malattia di Fedez. In questo caso a Cagliari hanno deciso di ironizzare sulla ricerca di personale per ristoranti: l’ultimo a lamentarsi dell’assenza di lavoratori è stato un ristoratore di Treviso.

