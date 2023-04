Martina Muci, si consegna l’ultimo aggressore della 29enne a Prato: ha 16 anni

Il ragazzo con Kevin Mingoia è accusati di aver materialmente aggredito Martina Muci su mandato del suo ex fidanzato

Si è presentato in questura a Prato con i suoi genitori e l’avvocato il 16enne che ha ammesso di aver partecipato all’aggressione di Martina Muci, la cameriera di 29 anni picchiata selvaggiamente nella notte tra il 20 e il 21 febbraio in una spedizione punitiva, secondo gli inquirenti, voluta dall’ex fidanzata. Il ragazzo è stato denunciato ed è ora indagato dalla procura dei minori di Firenze, che ha aperto un fascicolo sull’aggressione dopo quello avviato dalla procura di Prato. Per l’aggressione di Muci lo scorso 24 aprile sono stati arrestati l’ex fidanzato della vittima, Emliano Laurini di 41 anni, Mattia Schininà, il 19enne che avrebbe fatto da tramite tra Laurini e chi ha materialmente aggredito Muci, e Kevin Mingoia, 21 anni, uno dei due autori materiali dell’aggressione. Stando alle dichiarazioni spontanee del 16enne e agli elementi raccolti finora dagli inquirenti, il 16enne è stato il secondo che ha partecipato al pestaggio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: