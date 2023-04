Corrado Zunino ferito a Cherson, il rimprovero di Kiev: «Violate le regole di condotta, ha ignorato gli avvertimenti»

Corrado Zunino, il giornalista de la Repubblica ferito ieri a Cherson, avrebbe ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini che gli avevano ricordato le regole da rispettare per la stampa. Secondo quanto riferisce il Comando operativo sud dell’esercito ucraino in un post su Facebook, ripreso poi dai media del Paese, Zunino non avrebbe informato gli addetti stampa di riferimento delle sue attività nella città dell’Ucraina meridionale. Inoltre, una volta giunto sul luogo dove il veicolo su cui viaggiava è stato colpito dagli spari a causa dei quali il suo fixer è rimasto ucciso, il giornalista italiano avrebbe ignorato le grida dei militari locali. «Pericolo signore!», gli dicevano. Il comando fa poi notare come, secondo le regole già citate, Zunino aveva la responsabilità di fare indossare al suo collaboratore un giubbotto con la scritta «press» («stampa») e la protezione antiproiettile. Per questo la divisione dell’esercito di Zelensky non ha dubbi: «L’italiano ha violato le regole di condotta per i giornalisti in teatri di combattimento». A ogni modo – aggiunge il comando – l’uccisione e il ferimento di giornalisti è «un altro crimine di guerra della Russia». Secondo le ricostruzioni effettuate in Ucraina, infatti, l’attacco sarebbe avvenuto per mano di cecchini delle Federazione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: