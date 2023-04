Ucraina, l’inviato di Repubblica Corrado Zunino ferito da un drone a Cherson. Tajani: «Sta bene»

Un giornalista italiano, inviato di Repubblica, Corrado Zunino è stato ferito oggi, mercoledì 26 aprile, vicino alla città di Cherson dopo che il veicolo su cui viaggiava con il suo fixer è stata colpito. A riportare la notizia è lo stesso quotidiano romano che spiega, inoltre, come l’inviato sia stato assistito e ricoverato all’ospedale civile della città dell’Ucraina meridionale, per una ferita alla spalla. Non si hanno invece notizie sulla sorte del suo collaboratore. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha rassicurato sulle condizioni di salute del giornalista. «Corrado Zunino giornalista di Repubblica, rimasto ferito durante l’attacco di un drone a Cherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al ministro Kuleba che mi ha assicurato la collaborazione delle autorità ucraine. Ho espresso solidarietà al direttore Molinari», ha scritto Tajani su Twitter.

