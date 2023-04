Il lupo divora la preda nel giardino di un hotel, l’avvistamento in pieno giorno nel Bellunese – Il video

Un lupo ha scelto il giardino di un hotel ad Auronzo di Cadore per consumare il suo pasto, mentre sempre vigile si guarda intorno pronto a scappare in caso di pericolo. La scena è stata ripresa dal titolare di un bar, come riporta il Corriere del Veneto, capitato a passare nella via principale della cittadina del Bellunese. L’avvistamento è avvenuto la mattina del 27 aprile all’intento del giardino dell’hotel Excelsior, dove il lupo si è fermato per mangiare la carcassa di quello che sembra un capriolo. Nella sola regione del Veneto gli esemplari di lupo sarebbero arrivati a circa un centinaio, raggruppati secondo le ultime stime in almeno 14 branchi. Tre di questi si aggirano tra le province di Trento e Bolzano fino a sconfinare in Friuli-Venezia Giulia.

