Pechino Express, Soleri eliminata parla della malattia e l’avversaria sbuffa: «Che vittimismo». Poi spiega: «Mi sono liberata dei miei dolori»

Nell’ottava puntata di Pechino Express la coppia Le attiviste composta da Giorgia Soleri e Federica Fabrizi viene eliminata e nel suo discorso di addio al programma l’influencer ha parlato della sua malattia. «Ciò che ho scoperto di me», ha detto Soleri, fidanzata con Damiano dei Maneskin, «è che la paura non mi può fermare e io non devo farmi fermare dalla paura. Pechino mi ha ricordato che ho 26 anni, ho una vita davanti e me la voglio vivere tutta al 100%, anche con le malattie». La concorrente Barbara Prezja però non ha gradito e ha esclamato «Che vittimismo!». Un commento che non è passato inosservato ai telespettatori, che sui social l’hanno criticata. In un post su Instagram, la modella ha puntualizzato: «Nessuna critica è stata fatta alle nostre fottute malattie che tanto amiamo e che prepotentemente ringraziamo. Nessun pregiudizio a loro, nessuna negazione, nessuna rivolta, Nessun diritto è stato tolto alle nostre anime per averli messi alla luce a nostro piacimento. Nessuna istanza. Solo rispetto». Nel lungo messaggio, Prezja spiega di aver dovuto affrontare «mali, problemi di salute, psicologici» e di aver voluto partecipare a Pechino Express «per liberarmi di una parte di me, quella sofferente, e fare chiarezza su quanta potenza e limpidità avessi ancora per dimostrarmi che sono una fottuta vincente, un’amazzone che non ha più paura di oltrepassare l’inferno, che viaggia senza più medicine». E aggiunge: «Sono una testa di cazzo che risulta antipatica, stronza solo perché la trasparenza che le appartiene è più forte di una posizione comoda fatta di finzione, perbenismo, vittimismo, egoismo. Io non sono mai riuscita a coprirmi con una coperta che cancellasse le mie idee, pur di avere l’approvazione del mondo».

