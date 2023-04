Addio a Giovanni Lombardo Radice: la star del genere horror splatter aveva 68 anni

Noto col nome d’arte John Morghen, ha recitato in film come “Apocalypse domani”, “La casa sperduta nel parco” e “Gangs of New York” di Scorsese

È morto Giovanni Lombardo Radice, regista e attore di alcune delle più sanguinose pellicole del cinema italiano tanto da assurgere, anche a livello internazionale, a vero e proprio divo del genere con lo pseudonimo di John Morghen. Nato a Roma il 23 settembre 1954, Radice è morto la scorsa notte a nella sua città natale all’età di 68 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Giacomo. Volto del cinema horror, ha interpretato film come Apocalypse domani, La casa sperduta nel parco, Paura nella città dei morti viventi e Cannibal Ferox. Nella sua carriera anche interpretazioni in film d’autore come Honolulu Baby di Nichetti, Prendimi l’anima di Faenza, Gangs of New York di Scorsese. Poche settimane fa Federico Zampaglione aveva annunciato di essere pronto a tornare alla regia con un nuovo horror, The Well (Il Pozzo) e nel cast era previsto anche Giovanni Lombardo Radice. Al cinema le sue ultime apparizioni sono state in Beyond Fury (2017) di Darren Ward, Rabbia furiosa – Er canaro (2018) di Sergio Stivaletti, Everybloody’s End (2019) di Claudio Lattanzi e Baphomet (2021) di Matthan Harris. Radice era nipote di Giuseppe, pedagogista di fama europea, figlio di Lucio, docente di matematica, pedagogista anche lui, dirigente del Pci, la cui sorella Laura aveva sposato Pietro Ingrao.

