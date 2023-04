Liguria, lupi sfondano recinto e sbranano pecore nel borgo medievale di Dolceacqua. Paura tra i residenti

Nel pieno centro del comune di Dolceacqua (Imperia), dove sorge uno dei borghi medievali della Val Nervia più apprezzati dai turisti che visitano la Liguria, due pecore sono state sbranate e uccise da alcuni lupi. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì scorsi tra la preoccupazione dei residenti che tutto si aspettavano tranne che un episodio del genere nel cuore del paese. Una delle due pecore era un esemplare femmina incinta. Entrambe si trovavano all’interno di un recinto, situato in un terreno vicino ad alcune abitazioni. Stando a quanto si apprende, i lupi hanno sfondato la recinzione riuscendo a entrare e sbranare gli ovini. «Il Comune si è subito attivato e ha contattato i carabinieri forestali che sono intervenuti per un sopralluogo», fa sapere Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua. «Purtroppo si sta verificando anche qui la stessa situazione da tempo nota in valle Arroscia. Per quanto di nostra competenza, faremo il possibile per informare la popolazione sui comportamenti da tenere in caso di avvicinamento di un lupo», aggiunge il primo cittadino. Attacchi di lupi ad animali da cortile sono, infatti, già stati segnalati in precedenza in diverse aree della vicina Valle Arroscia.

