Il 3 maggio tornano a riunirsi i fedeli della Madonna di Trevignano: «Aspettiamo almeno mille persone»

Il 3 di maggio quest’anno cade di mercoledì. E come da tradizione i fedeli di Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia si riuniranno per la Madonna di Trevignano. Il “miracolo”, racconta oggi Il Messaggero, si verificherà nel campo di via Monticello. E all’evento sono attese almeno mille persone. Tanto che il prefetto ha deciso di blindare la zona. «In Prefettura ci hanno assicurato rinforzi per garantire la sicurezza il prossimo 3 maggio», dice la sindaca Claudia Macciucchi. «Con questa attenzione a livello nazionale in continua crescita abbiamo bisogno degli uomini delle forze di polizia per evitare episodi di disordine. Il questore invierà 24 ore prima dell’evento disposizioni precise sullo spiegamento di polizia che sarà presente a Trevignano per garantire la sicurezza». Intanto il comune ha ordinato la demolizione dell’installazione entro 90 giorni. Gisella Cardia si è detta «vittima di forze oscure». E prosegue l’indagine per abuso di credulità popolare, mentre una denuncia è arrivata anche per il marito della veggente, Gianni. Mercoledì 3 maggio Gisella “parlerà” con la Madonna dal terreno del lago.

