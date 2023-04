Scacchi, il cinese Ding Liren conquista il titolo mondiale e rivela il suo amore per la Juventus

Il 30enne Ding Liren si è aggiudicato il titolo di Campione del mondo di scacchi, sconfiggendo il russo Ian Nepomniachtchi ad Astana, in Kazakhstan, ed è il primo cinese a conquistare il titolo. Dopo la vittoria, ha dichiarato il suo desiderio di visitare Torino per vedere la Juventus, la squadra di calcio che ama. Ding ha avuto accesso alla finale in seguito alla rinuncia di Magnus Carlsen, il norvegese detentore del titolo dal 2013. Il cinese si è portato a casa la sfida dopo una lunga serie di partite di spareggio a tempo ridotto. La serie regolare di 14 partite a cadenza lunga, iniziata il 9 aprile, si era conclusa in parità, portando i due giocatori ai tie break. Altri tre pareggi nelle prime tre partite, e infine Ding ha trionfato nella quarta sfida.

«Dedico la vittoria alla mamma, alla famiglia, agli amici», ha detto nella conferenza stampa del post gara. Parlando con i giornalisti, il cinese ha anche svelato di essere un grande fan della Juventus. «Una delle prime cose che voglio fare ora è andare a Torino», ha affermato. L’ex campione del mondo Carlsen, che aveva rinunciato al titolo detenuto dal 2013 per mancanza di motivazione nel giocare con la formula del torneo, si è congratulato con il suo successore tramite Twitter: ha elogiato in particolare la mossa di una torre eseguita da Ding che ha cambiato le sorti della partita, definendola «un’autoinchiodatura – termine tecnico degli scacchi – per l’immortalità».

