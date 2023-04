Sniffa cocaina sulla metropolitana a Roma, secondo caso in pochi giorni. Stavolta sulla linea C – Il video

È stato avvistato sulla linea C della metropolitana di Roma il secondo caso di un passeggero intento a sniffare cocaina a bordo del vagone. Il video diffuso da Welcome to Favelas arriva a pochi giorni dal precedente denunciato sulla linea B, dove un uomo con giaccone avana, anche stavolta davanti agli altri passeggeri, si è inginocchiato davanti un sedile per poi aprire una sorta di busta e consumare la sua dose. Nell’ultimo l’uomo ripreso dallo smartphone di un passeggero tira fuori la dose da un sacchetto acconto a lui e senza troppi problemi porta al volto il contenuto.

