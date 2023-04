Pupo ci ripensa, non andrà al “Sanremo” russo: «Non parto più per Mosca»

Dopo le polemiche dei giorni scorsi è Pupo stesso a entrare nella vicenda con un vocale inviato a Dagospia in cui annuncia che non parteciperà più al Sanremo russo, al quale era stato invitato come «ospite speciale» tra la giuria della kermesse, che si svolgerà al Palazzo di Stato, arena da 6mila posti costruita all’interno del Cremlino martedì 2 maggio. «È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival di Mosca Road To Yalta», dice nel vocale pubblicato sul sito, «in virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo oggi, da Lugano verso la città di Spa in Belgio dove mi fermerò per qualche giorno a riposare e ancora a riflettere, ho deciso di non partire per Mosca». Il cantante toscano non è voluto scendere nei dettagli della sua scelta, ma ha assicurato che le critiche non hanno inciso: «Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò è accaduto. Dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre quella di essere molto leale e molto chiaro con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori».

