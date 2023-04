Pupo in giuria al “Sanremo” russo, il cantante ospite d’onore al Cremlino: ad aprire l’evento “Bella ciao”

Il cantante italiano, popolarissimo in Russia, torna all’evento dichiaratamente di propaganda per il regime russo come ospite d’onore in giura

A sorpresa il 2 maggio Pupo parteciperà alla giuria del Festival patriottico del Cremlino, Road to Yalta, considerato il Sanremo russo. Atteso come «ospite speciale», il volto del cantante italiano sul sito dell’evento non passa inosservato, considerato l’attuale conflitto in corso in Ucraina. Una guerra che anche al Festival sarà presente, nei testi delle canzoni. L’evento che riunisce gli artisti «stanchi della perfidia degli Stati Uniti» ha, infatti, tra i suoi obiettivi quello di «rafforzare la vera immagine del soldato-liberatore sovietico». La presenza di Pupo rischia di scatenare un incidente diplomatico, data la posizione assunta dall’Italia contro l’invasione russa. «I concorrenti condividono i nostri valori. Dobbiamo nutrire di ideologia la guerra patriottica», ha dichiarato Denis Maidanov, vicepresidente del comitato cultura della Duma. Il festival si terrà al Palazzo di Stato del Cremlino, dove è stata ricavato un teatro da 6mila posti. Non è la prima volta che il cantante italiano in questione prende parte all’evento. Già nel 2021 venne invitato e partecipò cantando assieme al presentatore «Bella ciao», brano che ricorda il Corriere della Sera, dovrebbe aprire anche l’edizione di quest’anno. Dall’occupazione russa del 2014, l’evento si svolgeva in Crimea, ma oggi la regione è considerata troppo pericolosa per gli intensi attacchi tra forze russe e ucraine.

