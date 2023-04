Salernitana, in 5 mila accolgono il pullman della squadra: «Resteremo in Serie A» – Il video

Un abbraccio caloroso alla squadra che strappato un punto al Napoli, e anche qualche coro di troppo. I tifosi della Salernitana avevano già iniziato a festeggiare alle 17, quando il gol di Boulaye Dia ha costretto i napoletani a posticipare il sogno scudetto. Ma all’arrivo del pullman della squadra da Napoli, la gioia è esplosa. Non c’è solo la rivalità, però, perché la vittoria contro i “cugini” dà ai granata un motivo in più per credere nella salvezza dalla Serie B. «Resteremo in Serie A», cantano i salernitani mentre la compagine di Paulo Sousa si trova a +7 dalla zona retrocessione a sei giornate dalla fine. Il ritorno a casa del pullman è stato reso ancor più speciale dal fatto che ad essere ammessi al Maradona fossero solo i tifosi tesserati residenti fuori provincia. Pochissimi in confronto ai 5 mila che aspettavano l’arrivo del bus allo stadio Arechi. Il più acclamato è stato Dia, autore del gol – 12esimo in questa Serie A per lui – che avvicina sempre di più la chiusura del discorso salvezza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: