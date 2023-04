Valentino Rossi torna in Yamaha: «Sarò brand ambassador, qui le mie soddisfazioni più grandi»

«Da dottore ad ambasciatore». A pochi minuti dall’inizio del Gran premio di Spagna a Jerez di Moto 3, Valentino Rossi ha annunciato di aver siglato un accordo con Yamaha per diventare brand ambassador. Il campione romagnolo torna quindi nel team giapponese, dove ha vinto 4 dei suoi 9 titoli personali e per il quale ha corso per 16 stagioni, dal 2004 al 2010 e di nuovo dal 2013 al 2021. «Sicuramente questo accordo tra me e la Yamaha regala una grande emozione», ha dichiarato Rossi dai box, «abbiamo lavorato insieme per molti anni in passato, quindi sembra naturale. Durante la mia carriera in MotoGP ho guidato moto Yamaha come parte del mio contratto. Ma anche dopo il ritiro ho continuato a usare le moto Yamaha perché mi diverto». Un matrimonio festeggiato anche dal managing director Yamaha, Lin Jarvis: «Questo è un grande momento per la Yamaha ed è anche uno sviluppo emotivo per i fan, a cui sono sicuro mancherà la presenza di Valentino in MotoGP da quando si è ritirato. Valentino e la sua M1 condividevano un legame speciale. Il suo arrivo in Yamaha è stato il catalizzatore che ha cambiato completamente il nostro programma di corse in MotoGP al punto che Valentino e Yamaha sono diventati quasi sinonimi. Insieme abbiamo ottenuto molte vittorie, podi e quattro campionati, e poi ci sono anche i momenti dietro le quinte: il duro lavoro ma anche le parti divertenti e la passione condivisa per le corse. Abbiamo sempre considerato Valentino come una famiglia».

Leggi anche: