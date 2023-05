Alla Statale di Milano assorbenti gratis per le studentesse: primo caso in Italia

All’Università Statale di Milano arrivano gli assorbenti gratuiti per far fronte alla period poverty. È il traguardo raggiunto dalle diverse rappresentanze studentesche dell’Ateneo, tra cui Studenti Indipendenti Statale e link universitari, che per diversi anni hanno presentato mozioni al consiglio di amministrazione dell’ateneo meneghino per richiedere che i dispositivi igienico-sanitari venissero distribuiti all’interno dell’Ateneo in modo gratuito sia alle studentesse sia al personale universitario. Lo scorso 28 aprile, il CdA dell’Ateneo milanese ha votato all’unanimità a favore della proposta presentata dalle rappresentanze studentesche. L’Università Statale di Milano diventa dunque il primo ateneo in Italia in cui vengono distribuiti gratuitamente i prodotti per il ciclo mestruale. A chi ne farà richiesta, rispettando privacy e anonimato, verrà distribuito un kit di cortesia contenente una scatola di assorbenti igienici, dei fazzoletti disinfettanti e dei cerotti. L’Ateneo meneghino non è nuovo a questo tipo di iniziative. Poco più di due anni fa, la Statale di Milano divenne la prima università in Italia a ospitare nelle proprie sedi dei distributori automatici di assorbenti a prezzo calmierato, al costo di 20 centesimi l’uno, per far fronte alla period poverty. Anche in quell’occasione i rappresentati degli studenti chiedevano che i dispositivi medico-sanitari venissero distribuiti gratuitamente, ma l’Ateneo e gli studenti dovettero trovare una via intermedia a causa dell’assenza di fondi o di sponsor per sostenere il progetto. E dopo il via libera da parte del Cda della Statale, i rappresentanti degli studenti esprimono piena soddisfazione: «Si tratta di una grande vittoria per la comunità studentesca e per l’Ateneo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: