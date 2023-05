Primo maggio, alta tensione a Parigi: molotov e petardi contro la polizia. Ferito un agente – I video

Oltre mezzo milione di francesi si sono uniti in corteo a Parigi, sotto una pioggia torrenziale, per prendere parte alla manifestazione organizzata per il Primo maggio. Non è la folla oceanica che auspicavano i sindacati, ma è comunque un piazza che esprime il suo dissenso per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron e giunta alla fine del suo percorso istituzionale due settimane fa, con la convalida del Consiglio costituzionale. Manifestazioni sono previste in tutte le principali città del Paese, ma è a Parigi che si esprime il fronte più caldo. Qui un gruppo di black bloc, secondo quanto riferiscono polizia e media locali si sarebbe infiltrato nel corteo principale per poi ingaggiare uno scontro con le forze dell’ordine. Contro gli agenti sono piovuti petardi e molotov, e uno di loro ha riportato delle ustioni sul corpo. La polizia ha quindi fermato una quarantina di manifestanti, mentre il corteo ha proseguito il suo percorso. In mattinata alcuni attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion hanno imbrattato Fondazione Luois Vuitton, lanciando vernice colorata, mentre quelli di Dernière Rénovation hanno portato a termine un’azione simile contro il Ritz e il ministero della Giustizia a Place Vendôme.

