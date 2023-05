«Ho fatto un guaio, ho ammazzato la signora Rosa». Così la vicina ha confessato al marito l’omicidio di Rosa Gigante

«Lory, Lory, ho fatto un guaio». Con queste parole Stefania Russolillo si è rivolta a suo marito Lorenzo lo scorso 18 aprile, pochi minuti dopo l’assassinio di Rosa Gigante, la madre del salumiere e tiktoker Donato De Caprio. È in quel momento che, ammette Lorenzo ai microfoni de La Vita in diretta, «si è fermata la mia vita». Sarebbe stato proprio lui a chiamare la polizia dopo l’accaduto. «Ho fatto un guaio, ho fatto un guaio, io ho ammazzato la signora Rosa», ripercorre Lorenzo le frasi di sua moglie in quelle ore. In quel momento l’uomo era in camera con il figlio per una videolezione, e la moglie era entrata visibilmente agitata nella stanza. Davanti alle telecamere, Lorenzo chiede perdono a De Caprio: «Per me la signora Rosa era come una mamma, mi stringo al dolore di Donato e di tutta la sua famiglia, lo so quello che stanno passando, che stanno male per la situazione, è una cosa gravissima perdere una mamma in quelle condizioni. Lo so che è molto difficile, però chiedo scusa umilmente». Stefania Russolillo attualmente si trova nel carcere di Poggioreale, gravemente indiziata dell’omicidio della sua vicina di casa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: