Royal Family, la sorella di re Carlo frena il fratello sui tagli alla monarchia: «Discutiamone, ma difficile sostituirci»

«Carlo non cambierà una volta incoronato re. Ha avuto molto tempo per prepararsi e dunque non vedo perché dovremmo vedere un’altra persona». A dirlo è la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II e sorella minore di Carlo III, in una lunga intervista rilasciata a Cbc News a quattro giorni dall’incoronazione del sovrano. La Princess Royal ha parlato con Adrienne Arsenault, capo-corrispondente dell’emittente canadese, del rapporto con il fratello e del futuro della monarchia inglese, attaccando – per certi versi – uno dei pilastri del (neo) regno di Carlo, che da anni ha promesso una Royal Family economicamente più sostenibile. Secondo alcune indiscrezioni, spiega (anche) l’emittente, il re intenderebbe diminuire il numero di reali che ruotano attorno a casa Windsor, al fine di ridurre i costi e renderla così più vicina al popolo. Ma secondo la principessa Anna «questa non sembra essere una buona idea. E poi questo presunto “snellimento” pare sia stato notato in una giornata in cui c’erano effettivamente poche persone in giro. Non direi che sia così». Anzi, ribadisce che la necessità ora è di aprire «una discussione sul futuro della nostra famiglia», ha detto. «Ma vorrei solo sottolineare che la monarchia fornisce con la Costituzione un grado di stabilità a lungo termine che in realtà è piuttosto difficile da ottenere in altro modo», ha concluso. Anna sarà la seconda donna più importante per Carlo III, dopo la regina consorte Camilla.

