Roma, abusa della figlia di 2 anni e pubblica le foto sul web: elettricista condannato a 12 anni

Un elettricista di 33 anni è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver diffuso su un gruppo Telegram di pedofili le fotografie scattate durante una violenza sessuale commessa sulla figlia di due anni. M.F – queste le sue iniziali – era accusato di violenza sessuale su minore, detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico. Presenti ieri in aula – scrive l’edizione romana del Corriere della Sera – l’ex compagna del 33enne, costituitasi parte civile, e il nonno materno della bambina. I fatti risalgono al 5 ottobre del 2022, quando il padre-orco dopo aver abusato della figlia ha postato sul gruppo Telegram di pedofili, mediante il profilo personale «Sono il padre», le cinque immagini della violenza che vengono subito intercettate dagli investigatori di Milano. Il pedofilo, arrestato il 15 ottobre scorso, avrebbe chiesto perdono in udienza. Ha anche cercato di giustificarsi, sostenendo di aver acquistato online dei medicinali che gli avrebbero annebbiato la mente.

