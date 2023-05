Salerno, lei scopre di avere un tumore e dopo l’intervento arrivano le nozze: «L’amore è questo e la vita ce lo ha fatto capire ancora di più»

Un amore nato sul web oltre 15 anni fa e cresciuto nel tempo malgrado le avversità della vita e la lontananza. È la storia di una Marcia e Rosario, lei 49enne di origini brasiliane, lui 53enne di Pagani, in provincia di Salerno. Una storia d’amore travagliata, non solo per via della distanza spaziale, colmata da decine di viaggi e trasferte. Perché la vita, certe volte, mette le persone davanti a situazioni ben più complesse e imprevedibili, come un tumore. Ed è quello che è successo a Marcia lo scorso 22 marzo. Dopo una improvvisa crisi epilettica e la corsa in ospedale per gli accertamenti del caso, la donna ha scoperto di avere un tumore cerebrale maligno. Già nel 2012, in Brasile, a Marcia venne diagnosticata una massa anomala nell’area cerebrale.

L’intervento

Ma all’epoca le venne detto che si trattava di una formazione benigna. Nel corso degli anni, però, si è rivelata tutt’altro che benigna. La donna, dopo la corsa in ospedale, è stata operata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera dal professore Michele Carandente, primario di neurochirurgia. Il delicato intervento è andato a buon fine e Marcia si trova tuttora in ospedale per la riabilitazione post-intervento. Ma in tutto questo percorso non è mai mancata la presenza e il sostegno del suo compagno Rosario, che all’Ansa racconta: «Il nostro è stato subito amore. Si pensa che le storie nate sul web siano destinate a finire e invece noi ogni giorno, in questi 15 anni, ci siamo innamorati sempre di più».

Le nozze

E lo scorso 25 aprile, quando le condizioni della donna si erano stabilizzate dopo il delicato intervento, malgrado la necessità di dover ancora usare la sedia a rotelle, Marcia e Rosario hanno deciso di sposarsi. Le nozze sono state celebrate dal vicesindaco di Roccapiemonte, Roberto Fabbricatore, nella struttura dove la donna sta seguendo il percorso di riabilitazione. Un rito tradizionale, malgrado tutto, con brindisi e taglio della torta, per poi tornare alla riabilitazione verso il ritorno alla normalità, nonostante tutto. Cos’è l’amore? Per Rosario significa «esserci», e infatti ha deciso di mettersi in aspettativa dal lavoro per poter stare vicino all’amata: «L’amore è questo, e la vita ce lo ha fatto capire ancora di più».

Foto in copertina di The HK Photo Company su Unsplash

