Torino, il deputato del Pd indagato nell’inchiesta sui fondi pubblici alla coop Rear

Un deputato del Partito Democratico è indagato a Torino in un’inchiesta sui fondi pubblici destinati alla cooperativa Rear. Il parlamentare è Mauro Laus. Oltre al suo nel registro degli indagati è iscritto un secondo nome. La scorsa settimana la Guardia di Finanza ha visitato gli uffici della Regione Piemonte e del Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dove Rear ha un incarico legato all’accoglienza dei visitatori. Laus è capogruppo del Pd nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. È stato presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018. Secondo La Stampa gli inquirenti stanno allargando il faro su due fedelissimi di Laus.

L’assessore e la presidente

Ovvero la presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo e l’assessore ai grandi eventi Mimmo Carretta. L’indagine parte dall’ipotesi che parte del denaro destinato alla cooperativa multiservizi fondata nel 1984 sia stato utilizzato per questioni private. Ovvero che non c’entrano con le attività di vigilanza e sicurezza. Il quotidiano spiega che la Guardia di Finanza ha acquisito registri contabili, contratti e bilanci. Sotto osservazione c’è il Forte di Bard in Val d’Aosta, dove la cooperativa gestisce un appalto per l’attività di presidio e accoglienza dei visitatori. A indagare sono la procuratrice aggiunta Enrica Gabetta e il pubblico ministero Alessandro Aghermo. Carretta è dipendente della Rear in aspettativa. Grippo si è occupata della comunicazione e della relazione dei media per la società dal maggio 2018 a dicembre 2021. E ha ottenuto 1.200 preferenze alle ultime elezioni comunali.

Cos’è la Rear

La Rear è una cooperativa di servizi che offre vigilanza, teleallarme e antincendio. Ha 1.500 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato. Le commesse pubbliche ottenute da Rear sono tantissime. Si va dal Museo Egizio al Museo del Cinema, dall’università al Teatro Stabile. Ma ha appalti anche per i musei civici del comune di Verona, l’auditorium Parco della Musica del comune di Roma, il comune di Bardonecchia. Rear ha chiuso in utile il bilancio 2021 (53 mila euro). A sua volta controlla la società immobiliare Futura investimenti, che è proprietaria del complesso immobiliare di Grugliasco. Negli ultimi tempi ha acquisito una quota del capitale del consorzio nazionale servizi di Bologna. Ha acquisito anche uno stabile della Utet tra 2004 e 2005. Laus, in passato presidente della Rear, è ora socio della cooperativa.

