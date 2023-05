Roma, spaccano il finestrino e tentano di rubargli il Rolex: scende dall’auto e spara in aria. Rapinatori in fuga

Se la sono vista brutta due rapinatori in scooter questo pomeriggio, 4 maggio, intorno alle 17, nel quartiere Talenti di Roma. Dopo aver puntato un Suv, lo hanno affiancato e hanno spaccato il finestrino, nel tentativo di portar via un Rolex a uno dei due passeggeri. Non è ancora chiaro se a reagire sia stata la vittima o chi gli sedeva affianco, fatto sta che uno dei due ha impugnato una pistola ed è uscito dall’auto, sparando un colpo in aria e mettendo in fuga i due rapinatori. L’episodio, avvenuto a pochi passi da un locale dove diversi avventori stavano facendo aperitivo, è avvenuto in piazza Pier Carlo Talenti, tra via Ojetti e via Luigi Capuana, vicino a «Lo Zio d’America». La pistola, da quanto risulta ai carabinieri che si stanno occupando della vicenda, è regolarmente registrata, ma ci sono ancora molti punti da approfondire per far luce su quanto accaduto. I militari devono infatti chiarire se i rapinatori hanno pedinato i due passeggeri o li hanno scelti a caso, perché i due imprenditori sul Suv – forse fratelli – girassero armati e se stavano trasportando qualcosa.

Leggi anche: