Hoara Borselli: «Io, scippata di giorno e in pieno centro a Roma. C’è un problema di sicurezza» – Il video

Momenti di paura per Hoara Borselli: l’ex modella, attrice e conduttrice televisiva ha raccontato ai suoi seguaci sui social di essere stata scippata in pieno centro a Roma. Lo ha fatto in un video, in cui spiega: «Alle 13 camminavo tra la folla in via di Ripetta, all’angolo con via del Corso. Ho sentito un colpo alla spalla, la mia borsa non c’era più». Un episodio che a suo avviso «apre una riflessione che non possiamo ignorare»: sia nella Capitale che a Milano «c’è un serio problema si sicurezza». «Se questi delinquenti possono agire così indisturbati in zone centrali, dove possono essere visti, dove c’è un forte presidio di forze dell’ordine… significa che questi soggetti hanno la certezza di rimanere impuniti, anche se fermati o visti. Altrimenti non si spiega come questo possa essere possibile, con tale disinvoltura, in una situazione di perfetta normalità».

