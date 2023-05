I complimenti al Napoli dal milanista Salvini: «Strameritato». Il messaggio di Berlusconi dal San Raffaele

Ci sono anche due lombardi e milanisti doc tra chi si congratula con il Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto. Su Twitter il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. «Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti», scrive il Cav. «Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie!», aggiunge. E ancora: «I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano». Toni simili quelli usati da Matteo Salvini, che accompagna al suo tweet una foto di uno dei grandi murales di Maradona nella città partenopea: «Complimenti al Napoli, da milanista devo dire che squadra e città questo Scudetto l’hanno strameritato. Sacrosanto festeggiare, mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini», scrive, mentre sia a Napoli che a Milano il cielo è già illuminato dai fuochi d’artificio. Ma nei commenti, c’è chi gli ricorda della festa di Pontida del 2009, quando il leader del carroccio alzava il boccale e cantava. «Senti che puzza / scappano anche i cani / stanno arrivando i napoletani…».

