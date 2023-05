Puglia, «Il tacco d’Italia si sta sgretolando»: l’allarme dei pescatori di Santa Maria di Leuca

“Il tacco d’Italia” si starebbe sgretolando. A Punta Ristola, promontorio che racchiude la baia di Santa Maria di Leuca e punto più a Sud della Puglia, un pezzo di costone roccioso di circa un metro si è staccato. Il sindaco di Castrignano del Capo, che sta monitorando la situazione, ha spiegato che è stata «la gente del posto e i pescatori ad accorgersi del pezzo di costone mancante. Difficile quantificare al momento il danno – afferma – perché a causa delle avverse condizioni meteomarine non è stato possibile effettuare una ricognizione del luogo che provvederemo a fare la prossima settimana con la Capitaneria di porto, ma a occhio e croce la lesione riportata sarà di circa un metro calcolando la zona bianca visibile dove era posizionato lo scoglio», ha detto il primo cittadino. Tante le cause che potrebbero aver causato il distaccamento della roccia. Tra queste, potrebbe esserci quanto accaduto la notte tra martedì e mercoledì 3 maggio, quando una barca a vela alla deriva è stata scaraventata dalla forza del mare in burrasca contro quel tratto di costa.

Foto copertina: Ufficio turismo Santa Maria di Leuca | Punta Ristola, punto più a Sud della Puglia

