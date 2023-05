Guerra in Ucraina, l’annuncio di Prigozhin: «Il Cremlino ci ha assicurato nuove munizioni e ci ha dato carta bianca per agire a Bakhmut»

Aveva minacciato di abbandonare il fronte di Bakhmut, accusando il Cremlino di non aver fornito sufficienti munizioni e di aver subito innumerevoli perdite di soldati. Ma ora sembra fare un passo indietro. In un messaggio pubblicato su Telegram, Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, sembra aver cambiato idea sulla ritirata annunciata per il prossimo 10 maggio del gruppo di mercenari: «Ci hanno promesso che ci saranno munizioni e armi a sufficienza per continuare la nostra azione. Ci hanno assicurato che tutto quello che sarà necessario ci verrà fornito, in modo che i nemici non possano batterci e ci hanno assicurato che possiamo agire a Bakhmut come riteniamo opportuno». E il capo del gruppo di mercenari ha aggiunto: «Ieri ho chiesto a tutti i nostri comandanti se qualcuno vuole passare ad altre formazioni militari, ma tutti hanno risposto con un categorico “no”», allontanando dunque le voci su un possibile scioglimento del gruppo Wagner, circolata nei giorni scorsi. Al momento, il ministero della Difesa russo non ha rilasciato commenti sulle dichiarazioni di Prigozhin.

