Musica, coreografie e fuochi d’artificio. Napoli in festa dentro e fuori al Maradona per lo scudetto – Foto e video

In 50mila allo stadio per festeggiare i campioni d’Italia impegnati nel match contro la Fiorentina. Cori e striscioni in tutta la città

La certezza matematica dello scudetto è arrivata a Udine, ma la vera festa è a Napoli. Da giorni, certo, ma oggi in particolare: perché la squadra azzurra è di scena allo stadio Maradona contro la Fiorentina. Per l’occasione, i tifosi azzurri hanno preparato una coreografia d’eccezione. Gli spalti e le curve sono gremiti, mentre il boato del pubblico va ben oltre le mura dell’ex San Paolo. Centinaia di bandiere azzurre sventolano mentre una curva si è tinta di tricolore con al centro il “3” che simboleggia il numero di scudetti ora nella bacheca partenopea. Dal lato opposto, invece, si alternano strisce bianche e azzurre. Ma non sono solo i 50 mila del Maradona a festeggiare la prima partita da campioni d’Italia, fuochi d’artificio e cori si vedono e si sentono in tutti i quartieri della città, ancora addobbati d’azzurro.

La festa dei tifosi azzurri al Maradona | ANSA / CESARE ABBATE

La festa dei tifosi azzurri al Maradona | ANSA / CIRO FUSCO

La festa dei tifosi azzurri al Maradona | ANSA / CESARE ABBATE

La festa dei tifosi azzurri fuori dal Maradona | ANSA/CESARE ABBATE

Clementino tra i tifosi

E mentre il pubblico intona i nomi degli eroi della stagione, ciascuno dei quali è scritto su un cartellino tenuto in alto da un palloncino azzurro, fuori dal Maradona è stato avvistato anche il rapper campano Clementino, famoso per le rime in dialetto napoletano. Il furgone su cui sta in piedi si muove lentamente mentre la folla, in delirio continua i propri cori tra i fumogeni. Impressionanti i filmati girati dai balconi della città, che inquadrano un mare azzurro come quello del golfo, ma fatto di persone. L’impressione è che i festeggiamenti continueranno a prescindere dal risultato della partita.

