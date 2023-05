Antonella Clerici difende Benedetta Rossi, lo sfogo in Tv: «Questi gastrofighetti hanno stancato»

Dalla conduttrice Antonella Clerici arriva la solidarietà per Benedetta Rossi, dopo lo sfogo dell’influencer contro chi criticava i suoi follower e le sue ricette che, per sua stessa ammissione, sono tutte sbagliate. Su Instagram la conduttrice di È sempre mezzogiorno scrive: «Sempre dalla parte di Benedetta, meglio pop che snob». La difesa per l’influencer ha trovato spazio anche durante la trasmissione su Rai1: Mi ha colpito la notizia che riguarda la nostra amica food blogger che ha quattro milioni e mezzo di follower su Instagram ha subito un attacco di haters che la descrivono come una non cuoca, che cucina le cose semplici per il popolo e per le casalinghe. Che è la sua forza – ha detto Clerici – Questi gastrofichetti hanno stancato. La cucina non deve essere snob ma pop».

Gli attacchi contro Benedetta Rossi hanno dato l’occasione a Clerici di ricordare un aneddoto che sembra particolarmente calzante con la vicenda dell’influencer marchigiana: «Quando ho condotto il festival di Sanremo nel 2010 nessuno ha voluto condurlo con me e c’è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse “io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene il sugo è stato il mio successo. Grazie al pop, grazie al popolo che ogni giorno ci guarda. Scusate lo sfogo ma quando ce vo ce vo».

