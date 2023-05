Morto a 26 anni Matteo Sica, campione di pattinaggio artistico a rotelle: «Immenso dolore e incredulità»

Lutto nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. È morto Matteo Sica, 26 anni, due volte campione mondiale juniores di pattinaggio artistico e vincitore di un argento ai campionati Europei. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, il giovane sarebbe caduto dal balcone della propria abitazione a Sala Bolognese. L’annuncio è arrivato via social, con una post sui social diffuso dalla Polisportiva Masi Pattinaggio di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove il giovane atleta svolgeva l’attività di allenatore: «È con immenso dolore ed incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico Michele Sica. Michele era con noi da alcuni anni, era nato nel 1997 e prima di dedicarsi all’allenamento aveva avuto una importante carriera da pattinatore artistico con un titolo Mondiale juniores nel 2016 e un argento Europeo senior nel 2018. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia». Il giovane, nipote del celebre pugile Elio Cotena, prima di dedicarsi all’allenamento degli allievi della scuola di pattinaggio di Casalecchio, nella sua carriera sportiva ha conquistato due titoli mondiali nella categoria juniores, nel 2015 e nel 2016, e un argento europeo nella categoria senior. de più giovani aveva avuto anche una importante carriera da pattinatore artistico vincendo due titoli mondiali juniores (2015 e 2016) e un argento europeo senior. In parallelo all’attività agonistica, Matteo Sica era laureato in Scienze motorie all’Università di Bologna e biologo nutrizionista e da anni svolgeva anche l’attività di allenatore delle giovani leve del pattinaggio artistico a rotelle nel Bolognese.

